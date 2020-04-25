اتحاد الكرة يسمي هشام محمد ناطقا باسمه

2020/04/25 | 18:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة اياد بنيان وجميع الاعضاء والامين العام عبر الدائرة الالكترونية.

وتم اتخاذ العديد من المقررات خلال الاجتماع، ابرزها "تسمية الزميل هشام محمد ابراهيم ناطقا اعلاميا للهيئة، وطه عبد حلاته رئيسا للجنة الامنية، والدكتورة اذهان محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء جميع عقود العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23".

وستعقد الهيئة التطبيعية في الايام المقبلة اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز لمناقشة العديد من القضايا المهمة.

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