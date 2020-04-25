2020/04/25 | 18:22 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: اصابة عنصرين من شرطة الطوارئ بنيران قناص لداعش شمال شرقي د

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#عاجل: اصابة عنصرين من شرطة الطوارئ بنيران قناص لداعش شمال شرقي ديالى

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