الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تستغني عن خدمات 23 مستشاراً فنياً وادارياً

2020/04/25 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، اليوم السبت ، تسمية الاكاديمية اذهان محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، مؤكدة الاتفاق على الغاء جميع عقود العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23. وذكر بيان للهيئة تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة اياد بنيان وجميع الاعضاء والامين العام عبر الدائرة الالكترونية وتم اتخاذ العديد من المقررات".واضافت "تمت تسمية هشام محمد ابراهيم ناطقا اعلاميا للهيئة، وطه عبد حلاته رئيسا للجنة الامنية ، واذهان محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية ، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء جميع عقود العاملين بصفة مستشار البالغ عددهم 23".ونوهت الهيئة في ختام بيانها الى انها"ستعقد في الايام المقبلة اجتماعا مع اندية الدوري الممتاز لمناقشة العديد من القضايا المهمة".

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