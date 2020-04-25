الصين ترفض دعوات لتحقيق دولي حول مصدر كورونا

2020/04/25 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت المتحدثة باسم السفارة الصينية لدى لندن شين وان، اليوم السبت رفض حكومة بلادها أي تحقيق دولي، حول مكان نشأة فيروس كورونا المستجد ومصدره.وأشارت وان، إلى أن “الهدف من مطالبة بعض الجهات بإجراء تحقيق في الأمر، سياسي” بحت، رافضة الادعاء بأن معرفة مصدر الفيروس ونشأته ستساعد في التعامل معه ومواجهته.وتتهم […]

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