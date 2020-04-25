حصيلة وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز 120 ألفاً

2020/04/25 | 18:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في أوروبا 120 ألف وفاة، حوالي 75% منها في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة “فرانس برس”، السبت، الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، استنادا إلى مصادر رسمية.ومع بلوغ الحصيلة 120,140 وفاة من أصل 1,344,172 إصابة مؤكدة، تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء وباء […]

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