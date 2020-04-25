كورونا يصيب 4 من سائقي نواب مجلس الدوما الروسي

2020/04/25 | 18:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وكالة “إنترفاكس” اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع في مجلس الدوما الروسي، بأن 4 من سائقي السيارات التي يستخدمها أعضاء المجلس، أصيبوا بفيروس كورونا.وقال المصدر إن أول حالة رصدت بين موظفي مرآب السيارات التابع لإدارة شؤون مجلس الدوما، وأضاف: “هناك 3 مرضى بين السائقين، فضلا عن سائق النائب كالاشنيكوف”، مشيرا إلى […]

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