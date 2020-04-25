2020/04/25 | 18:26 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة… أفادت وكالة “إنترفاكس” اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع في مجلس الدوما الروسي، بأن 4 من سائقي السيارات التي يستخدمها أعضاء المجلس، أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال المصدر إن أول حالة رصدت بين موظفي مرآب السيارات التابع لإدارة شؤون مجلس الدوما، وأضاف: “هناك 3 مرضى بين السائقين، فضلا عن سائق النائب كالاشنيكوف”، مشيرا إلى […]
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وقال المصدر إن أول حالة رصدت بين موظفي مرآب السيارات التابع لإدارة شؤون مجلس الدوما، وأضاف: “هناك 3 مرضى بين السائقين، فضلا عن سائق النائب كالاشنيكوف”، مشيرا إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يصيب 4 من سائقي نواب مجلس الدوما الروسي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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