تحرير فتاة ايزيدية من مخيم الهول بسوريا

2020/04/25 | 18:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين شيخ كالو كشف مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين عن تحرير فتاة ايزيدية كانت محتجزة في مخيم الهول بسوريا، اختطفها تنظيم الدولة الإسلامية أثناء هجومه على شنكال.في تصريح لــ “ايزيدي 24” قال مدير مكتب إنقاذ المختطفين في دهوك “حسين القائديط ان “بعد متابعات مستمرة دامت لأشهر أستطعنا تحرير فتاة ايزيدية محتجزة في …

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