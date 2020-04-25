أول شركة طيران أوروربية تستعد لاعادة تسيير الرحلات الجوية بعد “صدمة كورونا”

2020/04/25 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة “ويز” للطيران الاقتصادي اليوم السبت، أنها ستستأنف بعض رحلاتها من مطار “لوتون” في العاصمة البريطانية لندن مطلع مايو المقبل.وقالت الشركة في بيان لها، إن “أفراد طواقمها سيرتدون كمامات وقفازات طوال الرحلات وسيوزعون مناشف مبللة بها مواد مطهرة على كل الركاب، وسيتم تطهير الطائرات خلال الليل”.وأضافت، أن “بين الرحلات […]

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