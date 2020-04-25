أول شركة طيران تعلن استئناف رحلاتها:”طواقمنا سترتدي القفازات وستوزع المناشف المبللة”

2020/04/25 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت شركة “ويز” للطيران الاقتصادي، اليوم السبت، أنها ستستأنف بعض رحلاتها من مطار “لوتون” في العاصمة البريطانية لندن مطلع مايو / آيار المقبل، بعد اكثر من شهر على اغلاق الاجواء والحدود البرية لمنع انتشار وباء كورونا في أوربا.وقالت الشركة في بيان لها، إن “أفراد طواقمها سيرتدون كمامات وقفازات طوال الرحلات وسيوزعون […]

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