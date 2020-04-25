شعبان: لم يتم رفض مرشحي الكرد للمناصب الوزارية بشكل رسمي من قبل الكاظمي

2020/04/25 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان أنه حتى الآن لم يتم رفض مرشحي الكرد للمناصب الوزارية بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي.

وقال شعبان إن الرفض هو من الجهات السياسية فقط، ولكن الكتل الكردستانية مستعدة لتقديم البدائل في حال كان الرفض رسمياً، مؤكداً ليست لدى الكرد مشكلة مع الأسماء.

وأضاف، أن الكاظمي إذا أراد اختيار الأسماء الوزارية بنفسه، فينبغي أن يكون بالتشاور مع المؤسسات الرسمية في الإقليم، لان رئاسة إقليم هي المسؤولة عن العلاقات مع بغداد، وينبغي اختيار الأسماء بالتشاور، وبهذا الشكل ليست لدى الكرد إشكاليات اطلاقا.

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