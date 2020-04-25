لجنة الزراعة النيابية تؤكد بدء الطلب الإقليمي والعربي للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية

2020/04/25 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بدء الطلب الإقليمي والعربي للمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري في بيان صحفي ان العراق وبعد ان حقق الاكتفاء باغلب المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية باتت عملية التصدير شيء متاح في ظل الرغبة الوطنية لزيادة الإيرادات.

واضاف الشمري ان البطاقة التموينية ستشهد وخلال الفترة المقبلة اكتفاءا وطنيا كاملا بالمواد المجهزة للمواطنين اضافة لزيادة موادها لتتناسب وأوضاع المرحلة الحالية، واوضح ان ما موجود في الأسواق المحلية من محاصيل ومنتجات مستوردة جزء من اتفاقيات مشتركة لفترات معينة وتعزيزا للعلاقات مع الدول المختلفة.

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