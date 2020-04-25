منظمة الصحة العالمية: لا “دليل” على عدم الإصابة مرتين بفيروس كورونا

2020/04/25 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل على أن المتعافين من فيروس كورونا ولديهم اجسام مضادة غير معرضين للإصابة بالعدوى من جديد.

وحذرت المنظمة في بيان من إصدار جوازات حصانة أو شهادات أمان من المخاطر لمن أصيبوا، مضيفة إن هذا الأمر قد يزيد من خطر الانتشار لأن هؤلاء الأشخاص ربما يتجاهلون الإرشادات.

وأشار مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، الى أنخ من السابق لأوانه البت بأن وجود أجسام مضادة في الدم سيعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة ثانية.

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