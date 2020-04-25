دولة أوروبية تقرر فتح الملاعب وتخفيف القيود على الرياضة

2020/04/25 | 18:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية غير المسقوفة في الرابع من مايو المقبل، كما ستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل.وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا.وفي إطار ذلك أعادت فتح الغابات والمتنزهات […]

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