كابيلو يعلق على أزمة تخفيض رواتب اللاعبين

2020/04/25 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حث فابيو كابيلو المدرب الإيطالي المخضرم، اللاعبين الكبار على تقديم الدعم لمجتمعاتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.وقال كابيلو، في تصريحات نقلها موقع “sport24”: “على مدار 54 عامًا، مارست كرة كلاعب ومدرب”.وأضاف: “في ذلك العالم كانت لدي خبرة واسعة في الحياة والفرح والسعادة والحزن، ولكن لا شيء يمكن أن يصدمك مثل فيروس […]

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