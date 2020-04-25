البصرة تسجل 5 براءات اختراعات إحداها

2020/04/25 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت جامعة البصرة، السبت، عن تقديمها خمس براءات اختراع من ابتكار الفريق البحثي العلمي في الجامعة، وفيما اشارت الى براءة تتعلق بعزل فيروس كورونا من السعال وأخرى من أماكن اخراج الفضلات من الجسم، لفتت الى براءة عن أقراص معقمة للمياه الثقيلة والانهار وبراءات اختراع أخرى.

وقالت دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان رئيس الجامعة الدكتور، سعد شاهين، قال في مؤتمر عقدته الجامعة "ان من اهم الابتكارات التي قدمتها الجامعة خلال الازمة هي عزل فايروس كورونا من سعال الأشخاص المصابين بدلا من اخذ المسحة من الشخص المصاب التي قد تحدث العديد من الاخطاء بالتشخيص"، مردفا "كما قدمنا براءة اختراع عبارة عن فلتر ورقي به سواب طبي لعزل الفيروس ثم يوضع بالوسط الناقل وينقل للمختبرات حيث اعطانا نتائج إيجابية".

واضاف "عرضنا كيفية عزل الفيروس من الادرار والبراز للمصابين لأنه قد ينتقل منهم قبل الاعراض وصممنا Kit من البداية ثلاثي القاعدة وتيوبات وبعمل انتاجي محلي، اما البراءة الاخرى فقد كانت عبارة عن أقراص معقمة للمياه الثقيلة والانهار لأن المرضى قد يطلقون الفايروس من البراز ولذا يجب التعقيم لكيلا يذهب للأنهار او المياه وربما يصيب الأسماك لذلك صممنا اقراص تزيل اعراضه".

وتابع انهم قدموا "براءة اختراع هي الاهم الوسط الناقل وهو اول منتج لجامعة البصرة منذ بداية جائحة كورونا وهو بشكل بودر سريع الاذابة ووصلنا لـإنتاج 35 ألف وسط ناقل و70 ألف سواب طبي وزع لكل المحافظات في العراق وهو سهل الذوبان وممكن كشف وتشخيص المصابين من خلاله وايضا عرضنا كابينة لعزل الأشخاص المصابين داخل الردهة وفوق السرير غطاء يتضمن فتحات تضاف من خلاله الأوكسجين حيث يمكن الطبيب من ان يعالجه وهو داخل الكابينة للحفاظ على المستشفى وحماية الملاك الطبي والصحي من الإصابة".

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