بريطانيا.. كورونا تواصل حصد الأرواح والوفيات تتجاوز 20 ألفاً

2020/04/25 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية يوم السبت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المستشفيات بأنحاء البلاد بواقع 813 شخصا في 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 20319.

وتخص الأرقام الوفيات المسجلة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وفق رويترز.

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