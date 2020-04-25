صراع العروش

2020/04/25 | 18:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأعوام التسعة الاخيرة، عملت طهران على تعزيز اتصالاتها مع لاعبين إقليميين ودوليين أساسيين، من ضمنهم تركيا التي كانت ولا تزال تتشارك معها في دوائر منافع اقتصادية، سياسية وإيديولوجية كبيرة خصوصاً على المستوى الإقليمي.لكلا…

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