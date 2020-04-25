رئيس لجنة الصحة العراقیة يثني على تعامل وزير المالية مع الازمة الراهنة

2020/04/25 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة العراقیة قتيبة الجبوري، السبت، رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى الأخذ بوجهات نظر وزير المالية بشأن الازمة الراه...

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