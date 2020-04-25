2020/04/25 | 18:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي في البرلمان العراقي، السبت، انه سيتم اعتماد آلية وأسماء جديدة يتم الاتفاق عليها بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى ...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي: سيتم اعتماد آلية جديدة لاختيار كابينة الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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