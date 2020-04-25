الصحة النيابية تدعو الكاظمي لاختيار شخصية شابة قادرة على ادارة الازمة الصحية

2020/04/25 | 18:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة النيابية العراقية، السبت، رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الى اختيار شخصية شابة لوزارة الصحة قادرة على ادارة الازمة الحالية....

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