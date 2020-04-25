مسؤول كردي: هناك

2020/04/25 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوقع عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي التابع لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، وجود "رغبة شيعية" لإجبار رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على الاعتذار عن تشكيل الحكومة ليبقى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في منصبه،وذكر كرم في تغريدة على موقع "تويتر"، تابعتها "كلكامش برس"، قائلاً "أظن أن الكتل السياسية الشيعية ستدفع الكاظمي إلى الاعتذار".واضاف "وذلك لكي يبقى عادل عبد المهدي في منصبه، وهو آخر قرار قبل الانهيار".يذكر ان الكاظمي يتعين عليه عرض تشكيلته الوزارية على البرلمان بحلول الثامن من شهر آيار المقبل، من أجل نيل الثقة.

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