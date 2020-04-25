السليمانية تفرض الحجر الصحي على 11 شخصا في احدى القرى

2020/04/25 | 18:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن قائممقام قضاء شارباجير في محافظة السليمانية، شاهو عثمان، اليوم السبت، فرض الحجر الصحي على 11 شخصاً في قرية "ولياوا"، من الملامسين لمصاب بفيروس كورونا.وقال عثمان في تصريح صحفي، إنه "بعد تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 80 عاماً في قرية ولياوا يوم أمس، قمنا برفقة الفرق المعنية اليوم بزيارة القرية لتعقيمها، كما تم إخضاع 11 شخصاً من المتلامسين مع المصاب للحجر داخل القرية".وأوضح أنه "تم إجراء فحص كورونا للمتلامسين الـ11 لكن النتيجة لم تظهر بعد"، مبيناً أن "البحث جارٍ عن مصدر نقل الفيروس إلى القرية".

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