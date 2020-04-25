الجبهة التركمانية: مطالبنا بوزير تركماني يختاره المكلف وينال ثقة المكون

2020/04/25 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مقررة مجلس النواب خديجة تركماني الى ضرورة وجود حقيبة وزارية مخصصة للمكون التركماني في العراق.

وأكدت في تغريدة على حسابها بتويتر، أن المكون التركماني يتطلع لتمثيل وزاري ليس ورقيا او شكليا وحسب مزاجات أطراف سياسية اخرى لا دخل لها بالمكون التركماني لا من قريب ولا من بعيد.

واضافت ان الممثلين السياسيين للمكون التركماني في العراق أجمع لا مانع لديهم من أن يختار السيد الكاظمي شخصية تركمانية في كابينتهِ الوزارية القادمة بنفسه، ولكن بشرط أن تنال ثقة المكون التركماني ونوابهم الممثلين عنهم لكون هذه الشخصية ستمثل جميع التركمان.

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