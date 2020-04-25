2020/04/25 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية جون بايدن، انه سيعترف بالابادة الجماعية للارمن على يد الدولة العثمانية، في حال توليه منصب الرئاسة.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن بايدن، تعهده بدعم قرار الاعتراف بإبادة الأرمن من قبل تركيا في الربع الأول من القرن العشرين، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني من العام الجاري، على الرغم من عدم اعتراف الولايات بها بشكل تام لغاية الآن، او إحيائها ذكرى الإبادة.

ومن الجدير بالذكر، ان تركيا تمارس ضغوطا على كثير من دول العالم، لثنيها عن الاعتراف بمسؤوليتها عن قتل نحو مليون وخمسمائة الف ارمني، خلال الحرب العالمية الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بالاعتراف بإبادة الأرمن على يد تركيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بالاعتراف بإبادة الأرمن على يد تركيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).