أراد “بيع” عاملة منزلية.. اعتقال سوري في لبنان بتهمة الإتجار بالبشر

2020/04/25 | 18:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات اللبنانية سورياً مقيماً في لبنان، ويدعى “#وائل_جرّو” بتهمة الاتجار بالبشر، لنشره إعلانا طلب فيه 1000 دولار «ثمناً» لعاملة منزل نيجيرية ينوي «بيعها».ونشر “وائل جرّو” صورة لجواز سفر السيدة، يظهر فيه اسمها «…»…

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