2020/04/25 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابلات اعدها صحفي عراقي مع ممرضين وأطباء في احدى مستشفيات عزل مصابي كورونا في محافظة المثنى.الممرضون تحدثوا عن أغرب حالة إصابة بكورونا، توفي على أثرها المصاب بعد استفحال الفيروس في رئتيه وكليتيه.وذكر الممرضون خلال المقابلة، ان المريض الثلاثيني تم وضعه على جهاز الانعاش الرئوي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو،،قصة أغرب وفاة بسبب كورونا في المثنى:60 قنينة اوكسجين لم تستطع انقاذه!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو،،قصة أغرب وفاة بسبب كورونا في المثنى:60 قنينة اوكسجين لم تستطع انقاذه!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).