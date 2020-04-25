أمل كلوني ونادية مراد يمثلن والدة الطفلة الايزيدية الضحية في المحاكم الالمانية

2020/04/25 | 18:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال المحامية والناشطة الحقوقية المختصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان “امل كلوني” وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة الناشطة الايزيدية “نادية مراد” يمثلن والدة الطفلة الايزيدية الضحية في المحاكم الالمانية في قضية “ابو معاوية”, والذي كان عنصرا في تنظيم الدولة الاسلامية, وزوجته, بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. نشر حساب …

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