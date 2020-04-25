نصائح لسحور صحي في رمضان

2020/04/25 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تناول بعض التمرات مع وجبة السحور فكرة جيدة، لأن التمر يزوّد الجسم بالمعادن والطاقة والألياف.ويعتبر البروتين من أهم المغذيات التي ينبغي أن تتوفر في السحور، كما لا ينبغي تناول الكافيين خلال هذه الوجبة، لأنه مدرّ للبول ما يزيد الجفاف أثناء ساعات الصيام.إليك بعض النصائح لسحور صحي: * الكربوهيدرات عنصر هام ينبغي […]

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