2020/04/25 | 19:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مكتب انقاذ المختطفين الإيزيديين، يوم السبت، عن تحرير فتاة ايزيدية كانت محتجزة في مخيم الهول بسوريا، بعد جهود استمرت لأشهر من اجل تمكينها من الخروج من المخيم الذي تحتجز فيه آلاف من عوائل تنظيم داعش.

وقال حسين القائيدي، مدير مكتب انقاذ المختطفين في دهوك في تصريح ورد لشفق نيوز، ان "المكتب وبعد متابعات وجهود استمرت لأشهر تمكن من تحرير فتاة ايزيدية كانت محتجزة في مخيم الهول بسوريا"، مبينا أن الفتاة من قرية صولاغ بقضاء سنجار وكانت قد اختطفت مع عائلتها في الثالث من آب/ اغسطس 2014 خلال هجوم تنظيم داعش على سنجار".

واضاف القائيدي ان "الفتاة واسمها رونيا فيصل مسكين، تبلغ 17 عاما، لم تعد تجيد سوى اللغة العربية وانها تعرضت لانتهاكات وجرائم عديدة خلال فترة خطفها والتي استمرت لنحو خمس سنوات"، لافتا الى انهم يعملون حاليا على "اعادتها الى العراق وإيصالها الى ذويها في اقرب وقت ممكن".

وكانت الفتاة تعيش مع إحدى عوائل تنظيم داعش في مخيم الهول، وانها بسبب أجواء الرعب والتهديد التي أحاطت بها لم تستطع الهروب من تلك العائلة وبقيت مختطفة لديها حتى بعد انهيار التنظيم في سوريا وحجز آلاف من عوائل مقاتلي داعش في مخيم الهول.

وتعرض الإيزيديون في قضاء سنجار إلى حملة إبادة جماعية من قبل تنظيم داعش الذي اختطف اكثر من 6417 فردًا من الذكور والاناث، إبان اجتياح المنطقة صيف عام 2014.

وتمكن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين، حتى الآن، من تحرير 3548 مختطفا ومختطفة، فيما لا يزال مصير أكثر من2887 مجهولا الى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثر رعب وتهديد دام لسنوات.. انعتاق فتاة إيزيدية من "عبودية" داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثر رعب وتهديد دام لسنوات.. انعتاق فتاة إيزيدية من "عبودية" داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).