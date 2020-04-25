قرارات “صادمة” للجنة إدارة اتحاد كرة القدم

2020/04/25 | 19:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، عن الغاء عقود جميع المستشارين في الاتحاد والبالغ عددهم 23 مستشاراً.وذكرت الهيئة في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، أن “الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عقدت اليوم اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس الهيئة اياد بنيان وجميع الاعضاء والامين العام عبر الدائرة […]

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