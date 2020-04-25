نائب عن الفتح: تراجع سياسي وتصدع بتأييد الكاظمي بسبب كابينته الوزارية

2020/04/25 | 19:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد النائب المستقل عن كوتا الشبك ضمن تحالف الفتح قصي عباس، السبت ، ان الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تسببت بتراجع بعض القوى السياسية عن موقفها الداعم لحكومة الاخير.وقال عباس في تصريح لـ/ المعلومة/، انه “بعد اعلان اسماء الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي حصل تراجع ونوع من التصدع في تأييد […]

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