نائب عن كتلة الفتح :القائمة التي ستصل إلى البرلمان ستكون مختلفة

2020/04/25 | 19:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن الكابينة الوزارية التي ستصل الى البرلمان ستكون مختلفة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن "التشكيلة الوزارية غير نهائية، فهناك الكثير من الأسماء ما زالت تتداول في الحوارات والمفاوضات، وهذه الكابينة قابلة للتغير والتعديل".واضاف: "نعتقد أنّ الكابينة الوزارية النهائية، والتي ستصل إلى البرلمان للتصويت عليها ستكون مختلفة تماماً عن الحالية المسربة، فالحوارات مستمرة ولن تتوقف، وهناك أجواء إيجابية لحل كل الخلافات والاختلافات في الساعات المقبلة".وتابع "إذا حُلّت الخلافات كافة، فستكون جلسة التصويت على الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل".

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