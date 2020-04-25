مجرمون يستخدمون حقنة “كورونا” للسطو في ألمانيا

2020/04/25 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أخذت الجرائم شكلا آخرا في مدينة كريفيلد الألمانية في زمن الكورونا، حيث هدد المجرمون العاملين بحقنة كورونا.إذ قام لصان، رجل وامرأة، بتنفيذ عمليتي سطو مماثلتين في كريفيلد، حيث اعتديا على سوبرماركت وهددا الموظفين بحقنة كورونا، لسرقة الطعام والملابس، بحسب ما نقلته “دي دبليو”.وأوشك الموظفون إلقاء القبض على اللصين، يوم الأربعاء 22 […]

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