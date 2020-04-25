حزب الحل يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي

2020/04/25 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن حزب الحل عدم مشاركته في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .

وشدد حزب الحل في بيان له ؛ بأنه "لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم ، وأدعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لأحتكار أستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الأخرين".

واضاف "لذا نعلن نحن حزب الحل ؛ بأننا سنكون خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال ، وسنكون مع الشعب الى حين أستعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين ، والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين ".

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير أوقاف السليمانية، فريدون غريب، السبت، أن أوقاف المحافظة، ستقدم على فتح المساجد، في حال لم تقرر حكومة الإقليم فتحها، مطلع الشهر القادم.

وقال غريب، في حديث لـ(بغداد اليوم): "في الاول من الشهر المقبل، سيكون هنالك اج

بغداد اليوم-اربيل

رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت 25-4-2020، على الدعوى التي قدمها 25 نائباً في مجلس النواب الاتحادي ضد القيادي في الحزب وزير المالية فؤاد حسين فيما اكد ان القوى الكردية لم تصر على اعادة ترشيحه للمنصب.

بغداد اليوم _ بغداد

رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، السبت 25-4-2020، اكتمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، في الاسبوع الاول من شهر رمضان.

وقال عبد الهادي السعداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض

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