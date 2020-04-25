الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: 19 إصابة بفيروس كورونا في 4 محافظات


الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: 19 إصابة بفيروس كورونا في 4 محافظات
2020/04/25 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

سجل العراق، السبت (25 نيسان 2020)، 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في 4 محافظات، وفقا للبيانات الرسمي...

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