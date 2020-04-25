الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: 19 إصابة بفيروس كورونا في 4 محافظات

2020/04/25 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

سجل العراق، السبت (25 نيسان 2020)، 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في 4 محافظات، وفقا للبيانات الرسمي...





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