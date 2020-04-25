2020/04/25 | 19:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال يان ميكاش كبير مسؤولي الصحة العامة في سلوفاكيا، إن السلطات السلوفاكية رفعت العزل الصحي المفروض على واحدة من خمس مستوطنات للغجر أُغلقت أوائل أبريل نيسان لمنع تفشي فيروس كورونا انطلاقا منها.

وأغلقت سلوفاكيا المستوطنات الخمس في التاسع من أبريل نيسان بعد تقارير عن ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا فيها مما أبرز الصعوبات التي تواجهها أكبر أقلية عرقية خلال الجائحة.

وقال ميكاش في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون من خارج مستوطنة بيستراني "قبل 16 يوما اضطررنا لفرض العزل الصحي على خمس مستوطنات للغجر، اليوم يمكننا فتح الأولى منها وهي بيستراني ونرفع العزل هنا".

ويعيش الغجر في شرق أوروبا في فقر مدقع وترتفع نسبة البطالة بينهم وتاريخيا كانوا هدفا للتمييز.



وتسبب وباء فيروس كورونا في شعور الكثيرين منهم بأنهم أكثر عرضة للخطر.

وأشاد رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش بسكان المستوطنات لانضباطهم، مبينا ان "اليوم مستوطنة عادية للغجر هي بيستراني تصبح مثالا لكل سلوفاكيا، الناس هنا تحلوا بالمسؤولية".

وقال مسؤولو الصحة العامة إن "كثيرين من المصابين بالفيروس في المستوطنات جاءوا من شيفلد في بريطانيا".

وسجلت سلوفاكيا 1373 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة حتى يوم السبت.



وبدأت البلاد في رفع بعض القيود المتصلة بفيروس كورونا قبل أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلوفاكيا ترفع العزل الصحي عن إحدى مستوطنات الغجر) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلوفاكيا ترفع العزل الصحي عن إحدى مستوطنات الغجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).