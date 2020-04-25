2020/04/25 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اشعل احد المغردين الكويتين، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ادعائه بأن إحدى العاملات الظاهرات في مسلسل “هيا وبناته” هي عاملتهم المنزلية ومتغيبة عن المنزل.ورصد المغرد عاملتهم المنزلية المتغيبة عن المنزل وهي تؤدي مشهداً تمثيلياً في أحد المسلسلات التلفزيونية، متسائلاً عن الموضوع، ما دفع رواد مواقع التواصل يتفاعلون معه.فيما ردت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل في الترند الكويتي: مغرد يعثر على عاملتهم المنزلية “الغائبة” تمثل في مسلسل تلفزيوني!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدل في الترند الكويتي: مغرد يعثر على عاملتهم المنزلية “الغائبة” تمثل في مسلسل تلفزيوني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).