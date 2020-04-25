الأردن يوصي المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

2020/04/25 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى وزير الصحة الأردني سعد جابر السبت "جميع" المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة للوقاية من وباء كوفيد-19.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إن "هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح" وعن طريق "الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب".



وأضاف "ننصح الجميع بلبس كمامة خاصة".

وأضاف "إذا تكلمت مع أحد (المواطنين، فاحرص على) أن تكون (هناك) مسافة متر (واحد) على الأقل لكي لا ينتقل الرذاذ خلال الكلام إلى وجهك أو الأسطح القريبة".

ولم يوضح الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق خلال الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال الكمامات.

ومازال الأردن نسبيا بمنأى عن تفشي الوباء مع تسجيله 444 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجوال شامل ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، وسُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف أبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.

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