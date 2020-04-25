2020/04/25 | 19:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن حزب الحل، اليوم الجمعة، بأنه لن يشارك في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الحزب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الحزب لن يكون شاهد زور على ما يحدث من توزيع للوزارات كأنها غنائم، وإدعاءات البعض زوراً بتمثيلهم المكون لإحتكار إستحقاقاته والحصول على المكتسبات على حساب الأخرين".

واضاف "لذا نعلن نحن حزب الحل، بأننا سنكون خارج حكومة رئيس الوزراء المكلف الكاظمي لعدم قناعتنا بامكانيته من أحداث تغيير على الواقع المرير للشعب الذي يعاني من تهجير وفقر وفساد وسرقة أموال".

وتابع "سنكون مع الشعب الى حين أستعاده حقوقه المسلوبة وانصاف عوائل الشهداء وفي مقدمتهم شهداء ثورة تشرين، والكشف عن مصير المغيبين والمختفين والمفقودين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: حزب الحل يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: حزب الحل يعلن عدم مشاركته في حكومة الكاظمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).