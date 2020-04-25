2020/04/25 | 19:24 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوفيات بكورونا في العالم يتخطى عتبة الـ 200 ألف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عدد الوفيات بكورونا في العالم يتخطى عتبة الـ 200 ألف
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عدد الوفيات بكورونا في العالم يتخطى عتبة الـ 200 ألف
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد الوفيات بكورونا في العالم يتخطى عتبة الـ 200 ألف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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