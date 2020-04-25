2020/04/25 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة البصرة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قضاء الهارثة، في اعلى حصيلة تم تسجيلها في هذا القضاء منذ تفشي فيروس كورونا في المحافظة.وذكرت الدائرة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "واقع الاصابات بفيروس كورونا اليوم بمناطق المحافظة توزع كالتالي "7 في قضاء الهارثة، 4 في منطقة المطيحة، 1 في منطقة الطويسة".واضافت إنه "بذلك يكون المجموع 12 إصابة كما اعلن في وقت سابق".وكانت محافظة البصرة قد سجلت في وقت سابق من اليوم السبت 12 حالة موجبة من أصل 94 فحص PCR اجري لحالات مشتبه بها في مختبر الصحة العامة في البصرة، فيما أعلن دائرة الصحة تماثل 11 حالة كانت مصابة بالفيروس للشفاء، دون ان تسجل أي وفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتمدد في قضاء الهارثة بالبصرة بعد تسجيل 7 اصابات جديدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يتمدد في قضاء الهارثة بالبصرة بعد تسجيل 7 اصابات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).