الشمري: الانقسام بين القوى الشيعية في أعلى مستوياته

2020/04/25 | 19:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف المحلل السياسي، احسان الشمري، اليوم السبت، الرفض الشيعي لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، يأتي لأجل مصالح القوى السياسية، مؤكدا ان الانقسام بين القوى الشيعية بات في أعلى مستوياته.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "الرفض الشيعي لكابينة الكاظمي، يأتي في إطار الشغوط لأجل مصالح القوى السياسية"، مؤكداً "وجود رغبة بعدم تسمية مستقلين أو وزراء بعيدين عن الأحزاب التي تريد فرض رؤيتها".وأضاف أن "هذه الأطراف ستصل إلى مساحة مشتركة بين رغبة القوى السياسية وطموحات مصطفى الكاظمي"، مشيراً إلى أن "الانقسام بين القوى الشيعية بات في أعلى مستوياته، في ظل أنباء توصل الكاظمي إلى تفاهمات مع القوى الكوردية والسنية".وأوضح الشمري أن "هناك جهة شيعية قد تحاول الإبقاء على عادل عبد المهدي، لكن وجوده لم يعد مقبولاً، وقد يفجر الأوضاع في البلاد، من خلال الانهيار الذي وصل إليه البلد، لاسيما وأنه تحول إلى إيران، على حساب الوسطية في العلاقات الخارجية للعراق".

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