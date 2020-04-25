كربلاء: افتتاح بناية ثالثة لمعالجة مصابي كورونا خلال يومين

2020/04/25 | 19:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء، منتظر الشافعي، السبت، أن اليومين المقبلين سيشهدان افتتاح بناية ثالثة لمعالجة مصابي فيروس كورونا في المستشفى العام للقضاء.وقال الشافعي لـ /المعلومة/ إن “كوادر العتبة العباسية المقدسة تعمل منذ 20 يوما بشكل مستمر لإنجاز بناية الحياة الثالثة في مستشفى الهندية العام”، مبينا أن “افتتاحها سيكون في اليومين […]

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