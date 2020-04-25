تيثلو كيرير لاعب سان جيرمان يستثمر فترة الحجر الصحي لاستكمال الدراسة

2020/04/25 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على عكس الكثير من اللاعبين الذين يمضون أوقات فراغهم الطويلة خلال فترة الحجر الصحي الحالية في مباريات البلاي ستيشن أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، اختار تيثلو كيرير نجم باريس سان جيرمان هذه الفترة لاستكمال مشروعه الدراسي.

وقال كيرير لوكالة الأنباء الألمانية “أحضر مجموعة متنوعة من المحاضرات التي تعقد عبر الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا.



ورغم الظروف الصعبة فإنها تسير بشكل جيد”.

وأضاف “في هذه اللحظة أنا أكتب رسالتي النهائية.



بعدها سأحصل على شهادتي الرسمية الأولى” في مجال إدارة الأعمال.

ويشعر كيرير (23 عاما) أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذين لا يستغلون وقتهم بحكمة بين المباريات، أو خلال الفجوة الحالية.

وإذا كنت تقوم فقط بلعب البلاي ستيشن، مشاهدة التلفاز، أو النظر في هاتفك المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن كيرير يقول لك فهذا شيء سيئ للعقل”.

وأكد اللاعب أن دراسته تساعده في مجال عمله، وقال “مقتنع بأن الرؤية البانورامية مهمة في كرة القدم لأنه يتعين عليك أن تكون قادرا على رؤية الكرة والملعب طوال الوقت.



إذا أمضيت ساعات وساعات تنظر لشاشة فلن تجد هذا”.

وأوضح أن دراسة إدارة الأعمال ستساعده على توظيف أمواله بشكل سليم وتفادي الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها العديد من اللاعبين الذين أفلسوا بعد اعتزالهم بسنوات بسبب سوء إدارة ثرواتهم.

وعن طموحه المستقبلي، قال اللاعب الألماني إنه يرغب في تعلم أكبر قدر ممكن بأقصر وقت متاح، وأشار إلى أنه يسعى لتعلم المزيد من اللغات الأجنبية حيث يتقن الإنجليزية والفرنسية وهو مهتم حاليا بالإسبانية والإيطالية والبرتغالية والعربية.

والتحق كيرير بسان جيرمان عام 2018 قادما من شالكه الألماني بصفقة قدرت قيمتها بـ 37 مليون يورو.

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