تعرف على عدد السفن التابعة للبحرية الأمريكية المعطلة بسبب كورونا

2020/04/25 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت صحيفة “ناشيونال انتريست” أنه إلى الآن تم تسجيل وباء “كوفيد-19” على متن 26 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، حيث خرجت جميعها عن الخدمة ومنها ما رسى في الموانئ ومنها ما انتقل إلى أماكن الصيانة.ووفقا للصحيفة، فإن القيادة العسكرية الأمريكية لم تعلن عن العدد الإجمالي للبحارة المصابين بفيروس كورونا.وأضافت الصحيفة أنه لم […]

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