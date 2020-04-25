الصحة: علاج المصابين بكورونا باستعمال بلازما دم المتعافين حققت نتائج ايجابية ..

2020/04/25 | 19:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع قطع أراضي بمساحة 300 متر للملاكات الطبية والقوات الأمنية بغداد- الصباح الجديد : أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، أن تـجـربـة عــلاج المـصـابـين بـكـورونـا باستخدام بلازما الـدم المـأخـوذة من الأشخاص المتعافين التي بـدأت فـي البصرة وبـغـداد حققت نتائج ايجابية حتى الان.في حين كشفت لجنة الخدمات النيابية، امس السبت، عن قرب توزيع قطع أراضٍ بين ...

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