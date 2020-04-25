توصيات للصحة العالمية بخصوص النظام الغذائي في رمضان المبارك

2020/04/25 | 19:44 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن النظام الغذائي الموصى بإتباعه خلال شهر رمضان، وذلك عبر موقعه الرسمي.وأشارت التوصيات إلى ضرورة الحرص على شرب كمية كبيرة من المياه وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.وأكدت التوصيات ...

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