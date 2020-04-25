2020/04/25 | 19:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل جمعية الشهيد أحمد مهنه، اعمال التعفير والتعقيم في محافظة بابل مع توزيع الارشادات الصحية والطبية للوقاية من خطورة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية الشهيد أحمد مهنه تواصل عمليات التعفير في بابل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية الشهيد أحمد مهنه تواصل عمليات التعفير في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).