الازمة النيابية: رفع حظر التجوال سيرفع معدلات الاصابة واستمراره سيخضع للدراسة

2020/04/25 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكدت لجنة الازمة النيابية، السبت، ان رفع حظر التجوال بشكل جزئي تسبب بارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما بينت ان استمرار رفع الحظر جزئيا سيخضع للدراسة.وقال عضو اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “قرار رفع حظر التجوال بشكل جزئي مستمر حتى نهاية شهر رمضان”، لافتا الى ان “خلية الازمة […]

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