عبد المهدي يصدر توجيهاً بخصوص تمويل رواتب كردستان

2020/04/25 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت جامعة البصرة، السبت (25 نيسان 2020)، خمس براءات اختراع من ابتكار الفريق البحثي العلمي في الجامعة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "من اهم الابتكارات التي قدمتها الجامعة خلال الا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت محافظة بغداد عن استقبال طلبات اصحاب المطاعم الراغبين بالحصول على اجازة العمل خلال شهر رمضان المبارك (خدمة التوصيل حصرا) اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/4/2020 ولغاية يوم الخميس الموافق 30/4/2020 .

وطلب بيان صادر عن محا

بغداد اليوم-بغداد

سجل العراق، السبت (25 نيسان 2020)، 19 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في 4 محافظات، وفقا للبيانات الرسمية، حتى الآن.

وأعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، تسجيل 11 حالة إيجابية نتيجة التحري الوبائي وحالة واحدة راجعت المستشفى ليصبح العدد

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